احدث الأخبار

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 “تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟
أبرز المواد
 وزير التعليم: التحوّل الرقمي المتسارع ينقل الجميع إلى المستقبل ويختبر مرونة أنظمتنا التعليمية وقدرتها على التطوير والابتكار
أبرز المواد
 الطائف “عروس المصائف” تزهو بتراثها وتاريخها في “صيف السعودية”
منطقة مكة المكرمة
 أمير منطقة الباحة يفتتح مشروع متنزه الشروق بمحافظة العقيق
منطقة الباحة
 خطيب المسجد النبوي: على المسلم تدبر سرعة الأيام وتقارب الزمان وتلاحم الأحداث وانقضاء الأعمار
منطقة المدينة المنورة
 خطيب المسجد الحرام : من سمات المسلم تعظيمه شعائرَ الله وعدمُ انتهاك الحرمات وعدم الاستهانة بما شرع الله.
محليات
 تنبيه من رياح نشطة وأتربة مثارة على شرورة
منطقة نجران
 أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار
الاقتصاد
 وزير الإعلام اليمني يدعو الأحزاب في بلاده للمضي نحو مصالحة وطنية
دولي
 سحب رعدية ممطرة على نجران
منطقة نجران
أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام

منطقة تبوك
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

أبرز المواد
“تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟

“تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟

أبرز المواد
وزير التعليم: التحوّل الرقمي المتسارع ينقل الجميع إلى المستقبل ويختبر مرونة أنظمتنا التعليمية وقدرتها على التطوير والابتكار

وزير التعليم: التحوّل الرقمي المتسارع ينقل الجميع إلى المستقبل ويختبر مرونة أنظمتنا التعليمية وقدرتها على التطوير والابتكار

أبرز المواد

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام

أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام
http://almnatiq.net/?p=1011237
المناطق - واس

نفّذت أمانة منطقة تبوك خلال الأيام الأربعة الماضية 1452 جولة رقابية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية، نتج عنها إغلاق منشأتين مخالفتين للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية.
وشددت الأمانة على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا للعودة للحياة الطبيعية وتجاوز الجائحة، مؤكدةً أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها التفتيشية، ونشر التوعية الصحية والإرشادات الوقائية ، وتطبيق جميع التدابير الوقائية، وإيقاع العقوبات بحق المخالفين بشكلٍ يومي، من خلال فرقها الرقابية.
ودعت الأمانة الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال الاتصال على الرقم “940” أو عن طريق تطبيق بلدي.

روابط ذات صلة

محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك

محافظ حقل يفتتح برنامج “ساحة حارتنا” الذي تنفذه إدارة تعليم تبوك
“الأرصاد” ينبه من عوالق ترابية على تبوك

“الأرصاد” ينبه من عوالق ترابية على تبوك
القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم بتبوك

القبض على 3 أشخاص اعتدوا على مقيم بتبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*