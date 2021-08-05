تعليم الجوف يكثّف استعدادته للعام الدراسي الجديد و8 مدارس لإعطاء اللقاح

المناطق - واس

كثّفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف جهودها استعداداً للعام الدراسي الجديد، بتنفيذ الصيانة والنظافة للمباني المدرسية وتهيئتها لاستقبال منسوبيها وطلابها بعد استكمالهم الجرعات التحصينية ضد فيروس كورونا.

وتفقّد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي اليوم عدداً من المباني المدرسية، مؤكّداً أهمية جاهزية جميع المدارس بمرافقها لاستقبال منسوبيها وطلابها، وتأمين بيئة عمل مناسبة في ضل الإجراءات الصحية، وضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي أنه تم التعاون مع وزارة الصحة وجامعة الجوف لتقديم اللقاح للطلاب والطالبات خلال الفترة الحالية في أربع مدارس للبنين ومثلها للبنات، وتوفير كل ما تحتاجه المدارس من أدوات صحية ومعقمات مع متابعة التوعية الصحية العامة للجميع، كما تم تجهيز عيادات طبية بالمدارس مهيأة لأي أمر صحي طارئ.

وأكد مشرف المقررات المدرسية عبد الله بن صالح الساكت أنه تم استلام جميع المقررات الدراسية وترحيل الحقائب المدرسية لمكاتب التعليم ،التي تشمل جميع المراحل التعليمية والتعليم المستمر والتربية الخاصة والفكرية ليتسنى لهم تسليمها بوقت مبكر للمدارس ثم للطلاب والطالبات، وفق خطط وجداول زمنية مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتكولات الوقائية.