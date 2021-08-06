احدث الأخبار

رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا
أبرز المواد
 لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر
منطقة الرياض
 مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
 المدينة المنورة : ضبط (47) شخصًا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا .
منطقة المدينة المنورة
 الصحة : متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها
أبرز المواد
 تعليم الجوف يكثّف استعدادته للعام الدراسي الجديد و8 مدارس لإعطاء اللقاح
منطقة الجوف
 أمانة تبوك تنفّذ 1452 جولة رقابية خلال أربعة أيام
منطقة تبوك
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 “تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟
أبرز المواد
 وزير التعليم: التحوّل الرقمي المتسارع ينقل الجميع إلى المستقبل ويختبر مرونة أنظمتنا التعليمية وقدرتها على التطوير والابتكار
أبرز المواد
 الطائف “عروس المصائف” تزهو بتراثها وتاريخها في “صيف السعودية”
منطقة مكة المكرمة
رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا

رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا

أبرز المواد
لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر

لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر

منطقة الرياض
مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث

مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث

منطقة جازان
أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

المنطقة الشرقية

الصحة : متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها

الصحة : متحورات كورونا سريعة الانتشار وننصح بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1011243
المناطق - واس

أكدت وزارة الصحة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، مشددة على أهمية أخذ جرعتين من لقاح كورونا للوقاية منها بإذن الله .
وأهابت بالجميع استمرار التقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.
وفي السياق نفسه أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (954) حالة مؤكدة وتعافي(1014) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (10237) حالة منها (1404) حالات حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (531935) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (513387) حالة، فيما تم تسجيل (14) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (8311) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

روابط ذات صلة

رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا

رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 10 مساجد بعد تعقيمها في 4 مناطق
“تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟

“تصل لـ 783 ألف دولار ومرتب مدى الحياة”.. كم تدفع الدول لأصحاب الميداليات الأولمبية؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*