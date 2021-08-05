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أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

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أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس

أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
http://almnatiq.net/?p=1011248
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الخميس 5/أغسطس/2021م، 1424 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق أربع منشآت مخالفة، وضبط 77 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها، وكذلك تطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مبينة بأنها تعمل على تعزيز الجانب التوعوي والرقابي.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.

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