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مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث

مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث

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مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث

مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث
http://almnatiq.net/?p=1011251
المناطق - واس

تفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أمس عدداً من جوامع ومساجد محافظة الريث للوقوف على سير أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم، منبهاً على ضرورة بذل الجهد في العناية بالمساجد والاهتمام بها ومتابعتها باستمرار للحفاظ على سلامة المصلين من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وتحوّراته.
ودعا مدخلي خلال اجتماعه مع المراقبين والمراقبات إلى بذل مزيد من الجهد في متابعة المساجد وتسجيل كل ملاحظة وعرضها.

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