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لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر

لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر

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لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر

لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=1011255
المناطق - فالح الدوسري

تواصل لجنة التوطين في محافظة وادي الدواسر أعمالها من خلال تنظيم عدد من الجولات الميدانية على أسواق المحافظة  ، وذلك من أجل التأكد على أنها طبقت الأنظمة واللوائح للتوطين.

وأوضح محافظ وادي الدواسر المكلف فهد بن عبدالله المسعود أن الجولات الميدانية المكثفة تأتي بتوجيهات ومتابعة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز امير منطقة الرياض رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض – حفظهما الله – بهدف تنظيم الأسواق والمراكز التجارية والقضاء على التستر التجاري ، والتي تهتم بتوطين الوظائف وفتح فرص العمل للشباب والشابات من أبناء الوطن وتمكينهم في أعمال القطاع الخاص، وإيجاد فرص وظيفية للمواطنين والمواطنات لشغلها وللمساهمة في الحراك التنموي بالمحافظة، وإلزام المنشآت بتعليمات التوطين وتصحيح أوضاعهم ، على أن يتم تطبيق التعليمات حرفياً على كل المنشآت المخالفة للنظام.

الجدير بالذكر أن لجنة التوطين مشكلة من كل من (محافظة وادي الدواسر  – البلدية  – الشرطة – مكتب العمل   – مكتب وزارة التجارة ) .

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