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رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا

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رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا

رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا
http://almnatiq.net/?p=1011258
المناطق - الرياض

أعلن نادي الهلال ، يوم الجمعة، عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي ماتيوس بيريرا، قادماً من ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من دون تحديد قيمة الصفقة.

ونشر الهلال السعودي فيديو لتقديم بيريرا عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال فيه الوافد الجديد “في عالم كرة القدم ألعب لتكون سعيداً، لتكون سعيداً بما تكتبه في قصتك”.

وتابع المهاجم البرازيلي “كرة القدم مثل الموسيقى، في كل بلد لها ألحانها، سأكون نغمة السامبا في لحن عربي”.

وكان بيريرا، البالغ 25 عاماً، انتقل إلى النادي الانجليزي معاراً من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في صيف 2019، قبل أن يتعاقد معه بشكل رسمي في العام التالي.

وسجل بيريرا 20 هدفاً في موسمين بقميص بروميتش ألبيون، لكنه لم يحل دون هبوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية فعلياً) في الموسم الماضي بعد احتلاله للمركز التاسع عشر في الدوري الممتاز.

ونقلت فرانس برس عن اللاعب البرازيلي “كرة القدم والموسيقى هما لغة العالم، ومهمتي اليوم هي مواصلة اللعب وكتابة التاريخ.. سأفعل (ذلك)”.

وأردف “شكراً للجميع على الحضور، أود القول أنا اخترت الهلال… وهي رغبتي، وهو الامر الذي أود توضيحه لكم”..

وكانت إدارة الهلال قد توصلت إلى إتفاق نهائي مع النادي الانجليزي بشأن انتقال المهاجم البرازيلي إلى صفوفه بعدما اتفقت مع اللاعب إثر مفاوضات استمرت لمدة أسبوعين، فيما رجحت بعض وسائل الإعلام أن بروميتش ألبيون طلب مبلغ 30 مليون جنيه استرليني (حوالي 40 مليون دولار) للتخلي عن مهاجمه.

وكان بيريرا قد نشر عبر حسابه الشخصي في تويتر بياناً عبّر فيه عن رغبته في إتمام انتقاله للهلال، وقال “تلقيت منذ أسابيع عرضا مغريا من شأنه أن يغير حياتي وحياة عائلتي، وأطلب من إدارة النادي الموافقة عليه والسماح لي بالانتقال”.

وسيكون بيريرا بديلاً للإيطالي سيباستيان جيوفينكو الذي سيغادر الهلال لعدم توصل الطرفين إلى اتفاق.

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