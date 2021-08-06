انطلاق البطولة الأولى على كأس وزارة الرياضة لكرة الماء بالرياض

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انطلقت أمس بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء الأولى على مسبح وزارة الرياضة بالرياض وتمتد لمدة أربعة أيام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 60 لاعباً يمثلون 4 أندية هي الاتحاد والأهلي والقادسية والصفا، بقيادة 10 حكام .

وأقيمت أمس مباراتين، الأولى تغلب فيها الاتحاد على القادسية بنتيجة 13-8 ، فيما تغلب الأهلي في المباراة الثانية على الصفا بنتيجة 14-4 .

وتواصلت منافسات اليوم حيث تمكن القادسية من تجاوز فريق الصفا بنتيجة 14-4 وفي المباراة الثانية تغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 7-5.