انطلقت أمس بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء الأولى على مسبح وزارة الرياضة بالرياض وتمتد لمدة أربعة أيام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 60 لاعباً يمثلون 4 أندية هي الاتحاد والأهلي والقادسية والصفا، بقيادة 10 حكام .
وأقيمت أمس مباراتين، الأولى تغلب فيها الاتحاد على القادسية بنتيجة 13-8 ، فيما تغلب الأهلي في المباراة الثانية على الصفا بنتيجة 14-4 .
وتواصلت منافسات اليوم حيث تمكن القادسية من تجاوز فريق الصفا بنتيجة 14-4 وفي المباراة الثانية تغلب الأهلي على الاتحاد بنتيجة 7-5.
انطلاق البطولة الأولى على كأس وزارة الرياضة لكرة الماء بالرياض
انطلقت أمس بطولة كأس وزارة الرياضة لكرة الماء الأولى على مسبح وزارة الرياضة بالرياض وتمتد لمدة أربعة أيام بتنظيم من الاتحاد السعودي للسباحة، وبمشاركة 60 لاعباً يمثلون 4 أندية هي الاتحاد والأهلي والقادسية والصفا، بقيادة 10 حكام .
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