جيانا فاروق تحرز رابع برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو

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أحرزت المصرية جيانا فاروق، الجمعة، برونزية وزن 61 كيلوغرام في الكاراتيه، بخسارتها نصف النهائي أمام الصينية يين تشايويان، في أولمبياد طوكيو 2020.

وخسرت فاروق أمام تشايويان بأفضلية تصويت الحكام، إثر تعادل اللاعبتين 1-1 في نصف النهائي.

وتعد هذه رابع برونزية لمصر في دورة الألعاب الحالية بعد سيف عيسى في وزن 80 كيلوغرام، وهداية ملاك في وزن 57 كيلوغرام في التايكواندو، ومحمد السيد إبراهيم “كيشو” في المصارعة الرومانية لوزن 67 كيلوغرام.

وكانت فاروق (26 عاما) حققت ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات على البيروفية ألكسندرا فانيسا غراندي ريسكو 2-صفر بضربتي يوكو، ثم الأوكرانية أنيتا سيروغينا 2-1 والمغربية ابتسام صديني 5-صفر.

وفي مباراتها الأخيرة في دور المجموعات، خسرت فاروق أمام الصربية يوفانا بركوفيتش (1-1) بأفضلية تصويت الحكام، لتحلّ وصيفة للصربية.

وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسميا في الألعاب الأولمبية بعد انتظار طويل ومساعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى الرياضات الأربع التي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة الأولى.

واستهلت فاروق، بطلة العالم 2014 و2016 وثالثة 2018، هذه الرياضة بعمر السادسة في النادي الأهلي القاهري، حسبما ذكرت “فرانس برس”.