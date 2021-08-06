“كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية

المناطق - وكالات

أودت السلالة الكولومبية من فيروس كورونا المستجد بحياة سبعة نزلاء في دار مسنين ببلجيكا بعد إصابتهم بها، بحسب ما أعلن فريق متخصص في علم الفيروسات اليوم الجمعة.

وقال مارك فان رانست، خبير الفيروسات بجامعة لوفين التي أجرت الفحوص على السلالة التي رصدت في دار المسنين، إن السبعة الذين توفوا في الدار الواقعة في بلدة زافينتيم بجوار بروكسل كانوا في الثمانينات أو التسعينات من العمر، وكان بعضهم في حالة صحية سيئة.

وأوضح أن العلماء لا يعرفون حتى الآن ما إذا كانت السلالة الكولومبية أسرع انتشارا من السلالات الأخرى، مشيرا إلى أن هذه السلالة تمثل أقل من1% من حالات كوفيد-19 في بلجيكا حاليا، مقارنة بنسبة 2% من الحالات في الولايات المتحدة، وما يزيد على ذلك في ولاية فلوريدا.

ورصدت السلالة التي نشأت في كولومبيا ويطلق عليها اسم (بي.621.1) في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، لكن حالات الإصابة بها في أوروبا نادرة.