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“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

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“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”
http://almnatiq.net/?p=1011286
المناطق - وكالات

أفاد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك، اليوم الجمعة، بأن كل الأدلة المتاحة تشير إلى “مسؤولية إيران عن الهجوم” على السفينة “مرسير ستريت”.

ودعا البيان إيران “لوقف كل الأنشطة التي لا تتسق مع قرارات مجلس الأمن”، مضيفا أن “نهج إيران ودعمها قوى بالوكالة وأطرافا مسلحة غير حكومية يهدد السلام والأمن الدوليين”.

وأكد البيان أن الهجوم على السفينة “متعمد وانتهاك واضح للقانون الدولي”، لافتا إلى أن وزراء خارجية مجموعة السبع “ينددون بهذا الهجوم غير القانوني”.

وفي 30 يوليو الماضي أعلنت شركة “زودياك ماريتايم” التي يملكها رجل أعمال إسرائيلي وتتخذ من لندن مقرا لها، أن ناقلة النفط “إم تي ميرسر ستريت” التي تشغلها، تعرضت لهجوم أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها قبالة سواحل سلطنة عمان.

وحملت بريطانيا والولايات المتحدة وإسرائيل ورومانيا إيران المسؤولية عن الهجوم، غير أن طهران رفضت قطعيا هذه الاتهامات.

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