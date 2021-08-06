احدث الأخبار

سيدات كندا يتوجن بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 “مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”
أبرز المواد
 “كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية
أبرز المواد
 صحة عسير تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط
منطقة عسير
 مشروع تأهيل وتطوير “وادي العقيق” بالمدينة المنورة يعيد إحياء الوادي
منطقة المدينة المنورة
 جيانا فاروق تحرز رابع برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو
الرياضة
 الممثلة الأممية لأفغانستان تحذر من “كارثة” تتجاوز حدود البلد
أبرز المواد
 انطلاق البطولة الأولى على كأس وزارة الرياضة لكرة الماء بالرياض
أبرز المواد
 رسمياً.. الهلال يحسم صفقة البرازيلي بيريرا
أبرز المواد
 لجنة التوطين تنفذ جولات تفتيشية على محلات وادي الدواسر
منطقة الرياض
 مدير الشؤون الإسلامية بجازان يتفقد مساجد وجوامع محافظة الريث
منطقة جازان
 أمانة الشرقية تنفذ 1424 جولة رقابية، وتحرر 77 مخالفة في الأسواق والمراكز التجارية أمس الخميس
المنطقة الشرقية
سيدات كندا يتوجن بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

سيدات كندا يتوجن بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

أبرز المواد
“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

أبرز المواد
“كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية

“كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية

أبرز المواد
صحة عسير تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط

صحة عسير تبدأ العمل في التوسعة الجديدة بمركز اللقاحات بخميس مشيط

منطقة عسير

سيدات كندا يتوجن بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو

سيدات كندا يتوجن بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو
http://almnatiq.net/?p=1011289
المناطق - وكالات

أحرز المنتخب الكندي الميدالية الذهبية لمسابقة كرة القدم للسيدات، في دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو 2020″، بفوزه على نظيره السويدي (3-2) بركلات الترجيح، في المباراة النهائية.

ووضعت السويدية ستينا بلاكستينيوس بلادها في المقدمة بهدف سجلته في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول. وردت الكندية المخضرمة كريستين سينكلر (38 عاما) بهدف التعادل في الدقيقة 64 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد “نيسان” بمدينة يوكوهاما.

ولجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، وانتهت بفوز كندا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتوج المنتخب الكندي بالميدالية الذهبية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته في الألعاب الأولمبية.

بينما النتيجة الأفضل للسويدي هي الميدالية الفضية.

أما الميدالية البرونزية فقد ذهبت إلى المنتخب الأمريكي الذي تغلب بدوره على نظيره الأسترالي (4-3) في مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعتهما أمس السبت، على استاد “كاشيما سوكر” في مدينة كاشيما اليابانية.

روابط ذات صلة

“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”

“مجموعة السبع”: كل الأدلة تشير إلى مسؤولية إيران عن الهجوم على السفينة “مرسير ستريت”
“كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية

“كورونا الكولومبية” تقتل سبعة في دار مسنين بلجيكية
جيانا فاروق تحرز رابع برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو

جيانا فاروق تحرز رابع برونزية لمصر في أولمبياد طوكيو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*