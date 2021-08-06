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العلماء يكشفون سبب حدوث عاصفة السيتوكين عند الإصابة بـ “كوفيد-19”

العلماء يكشفون سبب حدوث عاصفة السيتوكين عند الإصابة بـ “كوفيد-19”
http://almnatiq.net/?p=1011298
المناطق - الرياض

اكتشف العلماء، أن سبب حدوث عاصفة السيتوكين عند بعض مرضى “كوفيد-19” هو وجود بروتين galectin-9 في دمهم. وكلما كان مستوى هذا البروتين مرتفعا، تزداد المضاعفات الخطيرة.

وقد توصل إلى هذا الاستنتاج باحثون من جامعة ألبيرتا الكندية، بعد تحليل ودراسة عينات دم 120 مصابا بمرض “كوفيد-19″، حيث اتضح لهم أن مستوى galectin-9 عند هؤلاء المرضى مرتفع جدا، مقارنة بمرضى نقص المناعة البشرية، الذين عندهم مستوى هذا البروتين يكون عادة أعلى من المعتاد.

ووفقا لنتائج هذه الدراسة، يعتبر مستوى البروتين galectin-9 في الدم مؤشرا بيولوجيا لتشخيص “كوفيد-19” ويشير إلى احتمال حدوث مضاعفات خطيرة.

ويرتبط هذا البروتين بالخلايا المناعية في الجسم، التي تبدأ بإفراز السيتوكينات المسببة للالتهابات ردا على العدوى، ما يؤدي إلى إتلاف الخلايا وإفراز الجسم للمزيد من السيتوكينات. وقد تؤدي عاصفة السيتوكينات إلى وفاة المريض، خاصة وأنه حاليا لا توجد أدوية وعقاقير تكبح نشاط هذا البروتين عند الإنسان.

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