موعد مباراة البرازيل وإسبانيا بـ نهائي أولمبياد طوكيو

المناطق - وكالات:

تنطلق غدًا السبت، مباراة البرازيل وإسبانيا، وذلك في نهائي منافسات كرة القدم بـ دورة الألعاب الأولمبية “طوكيو” 2020.

وتبدأ المباراة في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت السعودية على ملعب نيسان في طوكيو.

ويأمل المنتخب البرازيلي في أن يحصل على الميدالية الذهبية للدورة الثانية على التوالي في الأولمبياد، وذلك بعد أن حققها في أولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل قبل 5 سنوات من الآن، أما المنتخب الإسباني فيطمح في الفوز بالميدالية الذهبية، خاصة أن منتخب إسبانيا الأولمبي تعرض لانتقادات طوال البطولة بسبب الأداء غير المقنع الذي ظهر به.

وكان المنتخب البرازيلي صعد إلى نهائي الأولمبياد، بعد فوزه على منتخب المكسيك بركلات الجزاء الترجيحية صباح الثلاثاء الماضي، وفي نفس اليوم تأهل منتخب إسبانيا إلى النهائي بعد فوزه على منتخب اليابان بهدف دون رد سجله اللاعب ماركو أسينسيو.

يذكر أن منتخب المكسيك كان حقق الميدالية البرونزية اليوم الجمعة بالفوز على منتخب اليابان بثلاثية مقابل هدف.