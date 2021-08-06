أمطار رعدية ورياح.. تعرف على طقس الغد

المناطق - الرياض:

أعلن المركز الوطني للأرصاد توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّع استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، على مرتفعات مناطق جازان، ونجران، وعسير، والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأضاف أنه لا يستبعد تأثر الأجزاء الساحلية لمنطقتي جيزان وعسير بسحب ركامية رعدية ممطرة، في حين تتأثر الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقة نجران وأجزاء من منطقة الرياض برياح نشطة تتسبّب في إثارة الأتربة والغبار.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 48 درجة مئوية في الأحساء، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 13 درجة مئوية في السودة.