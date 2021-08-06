احدث الأخبار

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس
أبرز المواد
 أمين عام مجلس التعاون يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن
أبرز المواد
 استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح
أبرز المواد
 “واتساب” ينهي مشكلة الثقة بين المتراسلين بهذه الميزة الجديدة
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” توضح عقوبة استخدام مضافات مخالفة للاشتراطات الصحية
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق “دبلوم المسؤولية الاجتماعية”
أبرز المواد
 فيديو.. الرائد ينهي صفقة انتقال إدواردو هنريكي
أبرز المواد
 “التجارة” تضبط معملًا لإنتاج التوصيلات الكهربائية المغشوشة بالدمام
أبرز المواد
 أمطار رعدية ورياح.. تعرف على طقس الغد
أبرز المواد
 موعد مباراة البرازيل وإسبانيا بـ نهائي أولمبياد طوكيو
أبرز المواد
 فلكية جدة ترصد ظهور عناقيد نجوم درب التبانة طوال الليل
أبرز المواد
حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس

أبرز المواد
أمين عام مجلس التعاون يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن

أمين عام مجلس التعاون يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن

أبرز المواد
استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح

استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح

أبرز المواد
“واتساب” ينهي مشكلة الثقة بين المتراسلين بهذه الميزة الجديدة

“واتساب” ينهي مشكلة الثقة بين المتراسلين بهذه الميزة الجديدة

أبرز المواد

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق “دبلوم المسؤولية الاجتماعية”

جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق “دبلوم المسؤولية الاجتماعية”
http://almnatiq.net/?p=1011318
المناطق - واس:

أطلقت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالشراكة مع مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية  البرنامج الأكاديمي دبلوم المسؤولية الاجتماعية وذلك في كلية الآداب بالجامعة بالدمام.
ويبدأ القبول للبرنامج بدءا من العام الجامعي القادم 2021-2022م بالتعاون مع معهد الدراسات  الاستشارية والخدمات بالجامعة؛ ليكون منبراً تعليمياً ومهنياً يسهم في إعداد وتأهيل وتثقيف كل من يعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمملكة، وجاءت فكرة استحداث برنامج الدبلوم ضمن الاتفاقية الموقعة بين الجامعة ومجلس المسؤولية في يناير الماضي من العام الجاري.
وأوضحت عميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي أن البرنامج سوف يحقق إعداد كفاءات مهنية متميزة تمتلك المعرفة والمهارة التي تمكنها من دعم وتنفيذ متطلبات برامج ومبادرات المسؤولية الاجتماعية في القطاعات المختلفة، وتأهيل كفاءات مهنية تسهم وتشارك في تطوير وتمكين المسؤولية الاجتماعية بمجالات عملها في المجتمع السعودي.
وسيسهم البرنامج في تنمية الوعي بقيم المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد في معظم القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحمل مسؤولياتها نحوها، والإلمام بأدوات تطبيق المسؤولية الاجتماعية لزيادة فعالية أداء المنظمات بما يحقق تطلعات المجتمع لاكتساب مهارات وآليات التخطيط لإستراتيجيات المسؤولية الاجتماعية وبرامجها في القطاعات المختلفة، إضافة إلى اكتساب مهارات تصميم مبادرات وبرامج المسؤولية الاجتماعية المستدامة.

روابط ذات صلة

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس
أمين عام مجلس التعاون يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن

أمين عام مجلس التعاون يرحب بتعيين هانس جروندبرج مبعوثًا أمميًا لليمن
استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح

استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*