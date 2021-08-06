أمطار على منطقة الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مع انعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف بقطاع السراة، شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات العقيق وبلجرشي وبني حسن والقرى والمندق والمخواة وقلوة والمراكز التابعة لها، وعدد من منتزهات المنطقة، سالت على أثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .