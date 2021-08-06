استشاري: أغلب الوفيات والحالات الحرجة سببها عدم تلقي اللقاح

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أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور خالد غليلة، أنه على الارجح أنه سوف تنخفض أعداد الوفيات والحالات الحرجة بفيروس كورونا خلال الفترة القادمة.

فيديو | استشاري أمراض معدية: نتوقع خلال الأشهر القادمة انخفاض في عدد الحالات الحرجة والوفيات بـ #كورونا#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/dwae4KfgAk — الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) August 5, 2021

وقال في تصريحات إلى قناة الإخبارية: إن حالات الإصابة شرعت في الانخفاض، وأيضًا أعداد الوفيات والحالات الحرجة، مضيفًا أن معظم الوفيات والحالات الحرجة بسبب عدم تلقي بعض الأشخاص لقاح كورونا، مؤكدًا على أهمية أخذ اللقاحات بنفس المعدل حتى تنخفض أعداد الإصابات والوفيات.

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1014) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (513387) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10237) حالة، من بينها (1404) حالات حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة، وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (531935) حالة، توفي منهم (8311) حالة.