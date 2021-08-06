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حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس

حـادث تصادم على طريق الرياض – الخرج والسبب آشعة الشمس
http://almnatiq.net/?p=1011338
المناطق - الرياض:

شهد طريق الرياض الخرج، اليوم الجمعة، حـادث تصادم بين سيارتين، بعد أن تسببت أشعة الشمس في فقدان قائد سيارة نقل السيطرة عليها، ما أدى إلى وقوفها عرضًا في الطريق.

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “داش كام السعودية” على تويتر، تأثر قائد سيارة نقل بأشعة الشمس بعد خروجه من نفق مظلم، ما حجب الرؤية لثوانٍ وتسبب في فقدان السيطرة على المركبة واصطدامها بالرصيف، لتستقر بها الأمور متوقفة بعرض الطريق.

وأوضح الفيديو أن قائد سيارة أخرى فوجئ بعد خروجه من النفق المظلم بسيارة النقل المتوقفة بعرض الطريق، ما أدى إلى الاصطدام.

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