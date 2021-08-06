الكويت تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة

الكويت تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة

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الكويت تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة

الكويت تسجل 596 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 961 حالة
http://almnatiq.net/?p=1011355
المناطق - وكالات:

سجلت الكويت 596 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، وشفاء 961 حالة شفاء، وخمس وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إلى أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 402293، وإجمالي حالات التعافي 390759، فيما بلغ عدد الوفيات 2361.

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