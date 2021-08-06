الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

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الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية

الأردن يعلن اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=1011357
المناطق - وكالات:

أعلن خبراء أردنيون بالتعاون مع جهات حكومية مختصة، اليوم (الجمعة)، عن اكتمال اكتشاف ديار النبي لوط في منطقة الأغوار الجنوبية جنوبي الأردن.

وأكّد رئيس جمعية أدلاء السياح الأردنية محمد حماد أن الاكتشاف يعتبر من أبرز الاكتشافات في المئوية الثانية للدولة الأردنية، والذي تم تدعيمه بالعديد من الأدلة والبراهين العلمية والمادية.

واستند الخبراء لإثبات الاكتشاف على الأدلة الفلكية والجيولوجية والجغرافية، إضافةً إلى نتائج التنقيبات الأثرية والمسوحات الميدانية والطرق التجارية المرتبطة بالمنطقة مثل طريق البخور الدولي.

كما تضمّنت الأدلة، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية “بترا”، الألواح الكتابية المكتشفة في بابل، وألواح إيبلا والألواح الأكادية، والطرق الرومانية اللاحقة وطريق الإيلاف القرشي، وغيرها من الأدلة.

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