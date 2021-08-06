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الصحة تحصد جائزة دولية عن حملتها التوعوية عيونك تكفي

الصحة تحصد جائزة دولية عن حملتها التوعوية عيونك تكفي
وزارة الصحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=1011360
المناطق - واس:

حصلت الصحة على جائزة thecreativefloor “كرييتف فلور” في لندن (مسار الرعاية الصحية) وذلك نظير حملة #عيونك_تكفي التي نفّذتها مؤخراً ضمن جهودها التوعوية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19 والحد من انتشاره.

وهدفت الصحة من خلال الحملة إلى التذكير بأهمية لبس الكمامة في كل مكان وحث أفراد المجتمع كافة على الالتزام بلبسها للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره .

وتضمنت الحملة العديد من المنتجات التوعوية ومقاطع الفيديو التي تبيّن فوائد الكمامة، حيث تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية.

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