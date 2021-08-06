سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

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سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة
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المناطق - الرياض:

وجهت سفارة المملكة لدى الصين، اليوم الجمعة، تحذيرا للمواطنين من ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا المستجد، مشددةً على ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، واتباع الإجراءات الصحية اللازمة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إن السلطات الصينية أصدرت تحذيرات بشأن ظهور بؤر جديدة لفيروس كورونا “كوفيد-19″ في عدد من المناطق والمدن الصينية.

وشددت الصين قيود السفر بشكل كبير في الوقت الذي تسعى فيه للسيطرة على أسوأ تفشٍّ في البلاد منذ شهور، مع وجود مئات من حالات دلتا المتحورة المرتبطة بموظفي المطار.

وسجلت الصين، الأربعاء الماضي، أعلى حصيلة يومية من الإصابات المحلية بفيروس كورونا في أشهر، في وقت كشفت حملة فحوص وتعقب مخالطين عن سلسلة من الإصابات بالمتحورة دلتا.

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