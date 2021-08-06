حساب المواطن يبين الموقف حال انتهاء المستند

المناطق - الرياض:

بين حساب المواطن أنه في حال انتهاء المستند يلزم حذفه وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) باسم المتقدم بالطلب، من خلال الحساب عبر البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات).

وأعلن برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ44 الخاصة بشهر يوليو، والتي أودعها في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم.

وأبرز المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، أنه تم إيداع 1.9 مليار ريال، لـ10.5 مليون مستفيد وتابع، فيما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 35 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 99 مليار ريال منها 808 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأبان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1055 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 165 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر في حساب المواطن بلغت 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.