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سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش

سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش
http://almnatiq.net/?p=1011367
المناطق - وكالات:

كشفت شركة آبل عن إطلاق أدوات وسياسات جديدة لحماية الأطفال من التحرش أو الوصول إلى أي محتوى فاضح، عند دخولهم على آيكلاود من هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية.

وتطبق الشركة هذه السياسات عبر إرسال إشعارات للآباء على تطبيق Messages، في حال تلقي أطفالهم رسائل تحتوى على محتوى أو صور فاضحة، حيث سيتم تشويش تلك الصور وإشعار الآباء عند مشاهدتها من قبل أطفالهم.

كما توفر الشركة أدوات التعرف على الصور ومقاطع الفيديو التي يتم رفعها على آيكلاود، لتجنب رفع أي محتوى فاضح يتعلق بالأطفال، وذلك لمساعدة الجهات المختصة في كشف هذه المخالفات بالتعاون مع الشرطة.

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