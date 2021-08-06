دراسة توضح أن لقاح جونسون يقي من الوفاة بكورونا بنسبة 90%

دراسة توضح أن لقاح جونسون يقي من الوفاة بكورونا بنسبة 90%

أبرز المواد
سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش

سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش

أبرز المواد
حساب المواطن يبين الموقف حال انتهاء المستند

حساب المواطن يبين الموقف حال انتهاء المستند

أبرز المواد
سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

أبرز المواد

دراسة توضح أن لقاح جونسون يقي من الوفاة بكورونا بنسبة 90%

دراسة توضح أن لقاح جونسون يقي من الوفاة بكورونا بنسبة 90%
http://almnatiq.net/?p=1011371
المناطق - وكالات:

أوضحت باحثة من جنوب أفريقيا اليوم الجمعة أن دراسة أجراها البلد الأفريقي أظهرت أن لقاح جونسون آند جونسون للوقاية من كوفيد-19 يوفر الحماية من الوفاة بالمرض بنسبة تفوق 90 بالمئة.

وأضافت جليندا جراي التي شاركت في قيادة الدراسة “بوسعنا القول إن لقاح جونسون آند جونسون الذي يتكون من جرعة واحدة وفر للعاملين في مجال الرعاية الصحية الحماية من الوفاة بنسبة تتراوح بين 91 بالمئة و96.2 بالمئة”.

وتابعت “هذه هي النتيجة الأساسية التي توصلنا إليها وبوسعنا القول إن هذا اللقاح وفر الحماية من الوفاة للعاملين في مجال الصحة”.

روابط ذات صلة

سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش

سياسات جديدة من آبل تحمي الأطفال من التحرش
حساب المواطن يبين الموقف حال انتهاء المستند

حساب المواطن يبين الموقف حال انتهاء المستند
سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

سفارتنا لدى الصين تحذر السعوديين من بؤر كورونا الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*