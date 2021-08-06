سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
فقد قفز المؤشر داو جونز الصناعي 144.78 نقطة بما يعادل 0.41 في المئة إلى 35209.03 نقطة، وسجل ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعاً عند 7.49 نقطة أو 0.17 في المئة إلى 4436.59 نقطة.
فيما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 59.36 نقطة أو 0.4 في المئة إلى 14835.76 نقطة.
أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً اليوم عند إغلاق جلسات التداول في بورصة نيويورك.
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