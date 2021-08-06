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“مطار المدينة” يفوز بجائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” للمرة الثانية

“مطار المدينة” يفوز بجائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” للمرة الثانية
http://almnatiq.net/?p=1011379
المناطق - المدينة المنورة:

أكدت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اليوم (الجمعة)، حصول مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على جائزة “أفضل مطار إقليمي في الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي.

وجاء ذلك وفقاً لتصنيف شركة “Skytrax ” المتخصصة في تصنيف خطوط الطيران، حيث تؤكّد الجائزة على التزام المطار بتقديم أفضل تجربة للمسافرين وتحقيق مستوى الريادة والتميز تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.

وكان مطار المدينة قد حصل، نهاية العام الماضي، على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي ACI، بعد خضوعه لتقييم التدابير الصحية التي تم تطبيقها في أعقاب الجائحة.

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