لاعبان يودعان الهلال بعد ضم ماتيوس بيريرا

لاعبان يودعان الهلال بعد ضم ماتيوس بيريرا

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لاعبان يودعان الهلال بعد ضم ماتيوس بيريرا

لاعبان يودعان الهلال بعد ضم ماتيوس بيريرا
http://almnatiq.net/?p=1011389
المناطق - الرياض:

تمكن الفريق الكروي الأول بـ الهلال من الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا، قادمًا من صفوف فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي ولمدة 5 سنوات.

وكان بيريرا صاحب الـ25 عامًا أصدر بيانًا الاثنين الماضي عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي ألمح فيه إلى أن عرض الهلال سيغير له حياته وحياة عائلته، مما وضع ضغط على نادي ويست بروميتش للموافقة على رحيل اللاعب.

وبعد وصول بيريرا إلى تدريبات الهلال، سيكون من المتوقع رحيل كل من الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والأرجنتيني لوسيانو فييتو.

ويقترب جيوفنكو صاحب الـ35 عامًا من الانضمام لنادي باوك اليوناني واللعب تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، أما فييتو فسيرحل عن الأزرق بعدما لم يتمكن من تقديم مستوى جيد فنيًّا للزعيم بموسم 2020/ 2021.

وسوف يصل ماتيوس بيريرا مع فهد بن نافل رئيس الهلال إلى الرياض فجر الغد السبت في تمام الواحدة صباحًا بتوقيت المملكة على طائرة خاصة وفقًا لـ”الرياضية”.

يذكر أن الهلال كان أعلن يوم 25 يونيو الماضي عن حصوله على شهادة الكفاءة المالية التي تُعطيه الحق في تسجيل الصفقات الجديدة للموسم الرياضي 2021/ 2022.

جدير بالذكر أن الهلال سوف يواجه فريق الطائي، السبت المقبل في الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الجديد، حيث تُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

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