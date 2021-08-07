أمانة العاصمة المقدسة تمهل مُلاك السيارات التالفة 7 أيام قبل نقلها

المناطق - مكة المكرمة:

بينت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في ‫وكالة البلديات أنها ستبدأ في تنفيذ حملة مكثفة لرفع السيارات المهملة والتالفة والهياكل من أحياء ‫مكة المكرمة، وتمهل مُلاكها 7 أيام من تاريخ رصدها لنقلها؛ لما تسببه من خطر أمني وبيئي، إضافة إلى تشويه المشهد البصري.

ودعت الأمانة مُلاك السيارات المهملة والتالفة والهياكل إلى سَحْب سياراتهم، والاستفادة منها قبل انتهاء المدة المحددة.

كما تأمل من الجميع التعاون والإبلاغ عن أي مركبة تالفة بالاتصال على رقم البلاغات البلدية الموحد 940 أو على خدمة الواتساب 0539400940؛ ليتسنى اتخاذ اللازم حيالها.