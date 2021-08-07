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مزرعة بريطانية تستهل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ببيع 5 طيور

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مزرعة بريطانية تستهل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ببيع 5 طيور

مزرعة بريطانية تستهل المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ببيع 5 طيور
http://almnatiq.net/?p=1011399
المناطق - واس:

حققت مزرعة بريطانية خمس صفقات قياسية في اليوم الأول للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، وذلك بعد أن باعت خمسة صقور، بحصيلة مبيعات إجمالية بلغت 221 ألف ريال، هي صقران من نوع “جير بيور”، وثلاثة صقور من نوع “قرموشة جير”.

وأعرب رئيس قسم إنتاج الصقور بمزرعة فوكس البريطانية توم سبينك عن سعادته بالمشاركة في المزاد الدولي، الذي يضم أكثر من 25 مزرعة من 14 دولة تحت سقف واحد في مقر نادي الصقور السعودي في ملهم شمال مدينة الرياض.

وبيّن أن الصقارين السعوديين يعرفون الصقور الجيدة، ويقدرون قيمتها, مبينًا أن السعودية تحتضن سوقًا واعدة لصقور الإنتاج، والأنظار تتجه إليها.

وأفاد سبينك بأنها ليست المرة الأولى التي يزور فيها السعودية؛ فقد زار فعاليات نادي الصقور السعودي في وقت سابق، وتحمس للمشاركة في المزاد، الذي يفتح آفاقًا اقتصادية لمزارع الإنتاج، ويشجع على الاستثمار فيها.

يُشار إلى أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يواصل فعالياته حتى الخامس من سبتمبر المقبل، ويوفر على هامش المزاد مواقع لمزارع الإنتاج ومستلزمات الصقور والمعدات البيطرية خدمة للصقارين من داخل السعودية وخارجها.

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