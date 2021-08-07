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جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان تصرف إعانة دعم الإيجار لـ 71 أسرة

جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان تصرف إعانة دعم الإيجار لـ 71 أسرة

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جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان تصرف إعانة دعم الإيجار لـ 71 أسرة

جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان تصرف إعانة دعم الإيجار لـ 71 أسرة
http://almnatiq.net/?p=1011407
المناطق - جازان - فضة عطيف:

بدعم من منصة جود الإسكان، ساهمت جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان، بتخفيف العبء عن المستفيدين من خدمات الجمعية عن طريق سداد الإيجار السنوي لعدد ٧١ أسرة.

وبلغ إجمالي دعم المبادرة مليون وسبعة وسبعون ألف وأربعمائة وسبعة وعشرون ريال، ويأتي هذا البرنامج كأحد البرامج التي تحرص الجمعية على تنفيذها لتحسين جودة حياة المستفيدين.

فيما تقدم مجلس الجمعية بشكره لوزارة الإسكان ممثلة في منصة جود الإسكان لدعمهم الدائم والمستمر، مشيرًا إلى جهود شريك الخير والعطاء والأثر المستدام في دعم البرامج والمبادرات التي تقدمها الجمعية، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الجميعة على تنفيذ برامج هادفة ونوعية بتوجيهات سمو أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز -حفظه الله -.

وأوضح المشرف على العلاقات والإعلام بالجمعية الأستاذ محمد بن أحمد هديسي ، بأن الجمعية أنهت جدولة تسليم مستحقات الملاك ، بمتابعة من المدير التنفيذي الأستاذ محمد بن أحمد عبدالحق تنفيذاً لتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة سمو أمير منطقة جازان وأعضاء المجلس ، مشيداً في الوقت ذاته بالتنسيق والدور التكاملي بين الجمعية وقطاع الإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية بوزارة الشؤون البلدية و القروية والإسكان.

يذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن حقبة برامج تنموية وخيرية تضعها الجمعية ضمن خططها لتحسين جودة حياة المستفيدين.

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