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صور.. انهيار صخرة على منزل مواطن بفيفا بسب الأمطار

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صور.. انهيار صخرة على منزل مواطن بفيفا بسب الأمطار

صور.. انهيار صخرة على منزل مواطن بفيفا بسب الأمطار
http://almnatiq.net/?p=1011416
المناطق - جازان:

أدى انهيار صخري ضخم في إحداث أضرار جسيمة بمنزل مواطن في محافظة فيفاء شرقي منطقة جازان نتيجة للأمطار الغزيرة التي ضربت المنطقة.

ولحقت الأضرار فقط بالمبنى، فيما نجا مَن كان بداخله من أية إصابات.

وقال شهود عيان إن الصخرة الضخمة المنهارة توقفت على بُعد أمتار من المبنى وإلا كانت العواقب أكبر.

وكان شرق جازان قد تعرض لأمطار غزيرة خلال الفترة الماضية، تسببت في جريان عدد من الأودية والشعاب، وحدوث انهيارات أدت إلى إغلاق بعض الطرق، فيما لم تُسجَّل أية حالات وفاة سوى حالة غرق وحيدة لطفل بالعارضة، وجرف مركبة، ونجا قائدها.

فيما لا تزال التوقعات تشير إلى استمرار هطول الأمطار المصحوبة بالرعد والبَرَد والسيول على محافظات جازان.

وفقًا لـ “سبق”

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