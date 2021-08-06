5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام

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شهد مهرجان تمور بريدة توافد 5,926 سيارة محملة بـ 857,666 من التمور، خلال 5 أيام منذ انطلاقة المهرجان تنوعت أصناف التمور فيها إلى 45 صنفاً.

وسيستمر توافد كميات التمور إلى المهرجان مع مراعاة اعتدال الأسعار، وتنوع أصناف التمور، التي يتصدرها السكري فالصقعي والعسيلة والخلاص والونانة والشقراء ونبتة علي والمكتومي، وغيرها من الأصناف التي تجد اهتمامًا وإقبالاً على شرائها من المستهلكين.

يذكر أن المهرجان يقام على هامشه فعاليات متنوعه ثقافية واجتماعية وتوعوية وترفيهية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخيرية والأهلية.