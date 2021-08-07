القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”

المناطق - وكالات

دمرت القوات العراقية 5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو” التابع لمحافظة صلاح الدين ” 200 كم شمال بغداد”

وأفاد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان صحفي أمس، بأن المقر المسيطر لعمليات “طوزخورماتو”، نفذ اليوم واجباً في سلسلة جبال “بلكانة” ومناطق شرق قضاء “طوزخورماتو” أسفر عن تدمير خمس مضافات ونفقا للإرهابيين، ومعالجة 11 عبوة ناسفة وضبط 15 قنبلة هاون.