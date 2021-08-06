احدث الأخبار

وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية
الاقتصاد
 القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 120173 إصابة و 700 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب
أبرز المواد
 5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام
منطقة القصيم
 البيت الأبيض: 50 % من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا
أبرز المواد
 أمطار رعدية على 4 مناطق.. وغبار على الرياض ونجران والمرتفعات الجنوبية الغربية
أبرز المواد
 إجمالي عدد المصابين بكورونا في الإمارات يبلغ 690,009
أبرز المواد
 ضبط مسلخ مخالف لذبح الطيور داخل استراحة شعبية في الطائف
أبرز المواد
 صور.. انهيار صخرة على منزل مواطن بفيفا بسب الأمطار
أبرز المواد
 جمعية الأمير محمد بن ناصر للإسكان التنموي بجازان تصرف إعانة دعم الإيجار لـ 71 أسرة
أبرز المواد
 أمطار على منطقة جازان
أبرز المواد
وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية

وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية

الاقتصاد
القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”

القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”

أبرز المواد
الولايات المتحدة تسجّل 120173 إصابة و 700 وفاة بكورونا

الولايات المتحدة تسجّل 120173 إصابة و 700 وفاة بكورونا

أبرز المواد
الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب

أبرز المواد

وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية

وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية
http://almnatiq.net/?p=1011435
المناطق - وكالات

اختتم وزراء البحث في دول مجموعة العشرين بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اجتماعهم في مدينة تريستا بإيطاليا، مؤكدين أهمية التحوّل الرقمي في تطوير الممارسات التعليمية، وتشجيع فرص الابتكار في المجتمع.
وتضمن المحور الأول من التوصيات “مواكبة الطبيعة المتغيرة للمهارات”؛ التوصية بمواكبة التطورات الرقمية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية والذكاء الاصطناعي (AI) وعلوم البيانات والأمن السيبراني، وتعزيزها في التعليم العالي والبحث العلمي، وتضمين المناهج الدراسية لمستوى مناسب من الكفايات الرقمية لمواكبة التغيّر المطرد للمهارات التي تتبناها المجتمعات ويتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تحقيق الشمولية في الوصول لخدمات التعليم العالي والبحث العلمي، ومواجهة الفجوة الرقمية والمخاطر التي قد تنجم عن استخدام التقنية.
وأوصى المشاركون في الاجتماع تحت هذا المحور بالعمل على تبادل أفضل التجارب والممارسات الدولية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي لإعداد قوى ذات مهارات رقمية عالية.
وتناول المحور الثاني من التوصيات “المبادئ والقيم الأخلاقية في التعليم العالي والبحث العلمي وإدارة التقنيات الرقمية”، حيث أوصى المشاركون بالاستفادة من الفرص التي تقدمها التقنيات الرقمية وانعكاساتها على التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب الحد من إساءة استخدام هذه التقنيات المنتشرة في الفضاء الرقمي والحفاظ على عدم تقويض القيمة الأساسية لمجتمعاتنا.
وأكد المشاركون على استخدام التقنية التي تحترم سياده القانون وحقوق الإنسان والخصوصية وتساوي الفرص ومشاركة الفتيات والنساء، إضافة إلى الاستدامة والموثوقية، والتأكيد على القيم الأخلاقية المشتركة والمنهجيات المسؤولة والموثوقة والآمنة في تطوير واستخدام الذكاء الاصطناعي وبما يتوافق مع: ‏ G20 AI-principle (Japan) G20 digital Economy _Minstrel Declaration KSA .
وتضمن المحور الثالث “ضمان جودة الاتصال والبنى التحتية: فرص التعاون التي توفرها التقنيات الرقمية”؛ التوصية بإعادة تصميم العمليات التعليمية والبحثية والاستفادة من القوة الحاسوبية والأنظمة الروبوتية والتفاعلات الحاسوبية، واستثمار الفرص التي يقدمها التعاون الدولي في مجالات تشارك البيانات والبنى التحتية الرقمية في مجالات البحث العلمي، وإعادة استخدام البيانات ومشاركتها، وتشجيع الابتكار والشفافية والاستدامة في جميع الخدمات التعليمية والبحثية،كذلك التوافق على مبادئ توجيهية مشتركة لتحديد البنى التحتية الرقمية التعاونية للتعليم الجامعي، وأهمية استخدامها المشترك للارتقاء بالعلم والتقنية والتعاون في مواجهة التحديات العالمية.

روابط ذات صلة

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أداء متباين لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق
أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار

أسعار الذهب تنخفض بفعل صعود الدولار
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1 %

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1 %

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*