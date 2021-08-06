“روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين

المناطق - وكالات

مع انتشار جائحة كوفيد – 19 لاقى قطاع الألعاب الإلكترونية نمو كبيرا، حيث كانت الألعاب الإلكترونية على أجهزة الألعاب أو الهواتف الذكية أبرز الأمور التي شغل فيها المستخدمون أوقاتهم خلال فترة الإغلاق على مستوى العالم خلال العام الماضي، ونمت أرباح عديد من الألعاب الجماعية الشهيرة وكانت فورت نايت على رأسها خلال تلك الفترة، لكن خلال الأشهر القليلة الماضية، يبدو أن الألعاب التي تستهدف اللاعبين الأصغر سنا قد لاقت رواجا واهتماما كبيرا، وكان على رأس هذه الألعاب لعبة روبلوكس الشهيرة التي جذبت أكثر من 80 مليون مستخدم جديد خلال العام الماضي.

ويستخدم المنصة أكثر من 40 مليون لاعب يوميا، ولا شك أن جائحة فيروس كورونا قد أسهمت بشكل كبير في هذا النمو الضخم. إذ ارتفع عدد اللاعبين النشطين 85 في المائة في 2020 مقارنة بـ 2019.

وتقدم المنصة تجربة مغايرة في عالم الألعاب، حيث إنها ليست لعبة، ولا تضم ألعابا ثابتة، بل هي تقدم تجارب لعب مختلفة لمستخدميها. ولكن بالنظر إلى أن المنصة مبنية على التجارب التي يمكن للإنسان الحصول عليها فإنها تقدم المزيد، حيث يتم وصف المنصة بأنها المكان الذي يخرج اللاعبون إليه ويتجمعون فيه افتراضيا.

وتعد الفئة الأكبر من مستخدمي روبلوكس هم الأطفال، وطبقا للإحصائيات فإن هناك 199 مليون لاعب يقومون بالدخول إلى منصة روبلوكس بشكل شهري 67 في المائة منهم يقل سنهم عن 16 عاما.

وتتكون اللعبة من مجموعة من العوالم الافتراضية المختلفة، التي تتكون من أراض متغيرة وشخصيات مختلفة وحرية كبيرة في اختيار كل تفاصيل اللعب، وفي الأساس روبلوكس هي منصة للعب، لذلك يجد المستخدم عشرات الألعاب التي يمكنه أن يبدأ لعبها، ومن أبرزهم Piggy، وهي لعبة رعب من منظور الشخص الخارجي، إلى جانب كمية ضخمة من الألعاب، ولكن هذه الألعاب تظل محدودة بكونها ألعاب مصغرة نوعا ما، مع تقديمها لتجربة ترفيهية متكاملة من ناحية أخرى.

ويتم تطوير هذه الألعاب من طرف مستخدمي روبلوكس أنفسهم، وتوفر المنصة أدوات تطوير مجانية مع شروحات مكثفة لكيفية إنشاء وتصميم الألعاب، ويمكن لمطوري الألعاب أن يحققوا منها الأرباح، وصرحت المنصة سابقا أن 1250 مطورا عبر المنصة قد حققوا عشرة آلاف دولار في 2020، و300 منهم قد حققوا ما يصل إلى 100 ألف دولار إجمالا.

وعلى الرغم من أن الألعاب عبر المنصة مجانية، ولكن هناك مشتريات داخل الألعاب، وهي التي يتم شراؤها من خلال عملة تحمل الاسم روب بوكس.

وكغيرها من الألعاب التي تستهدف الأطفال وصغار السن، قد يتعرض الأطفال أثناء لعبهم لممارسات خطيرة كالاختراق والتنمر أو المحتوى الضار، لذلك عملت المنصة على توفير ميزة الرقابة الأبوية لحماية الأطفال، وقد صممت روبلوكس بشكل يجعلها مناسبة للأطفال والجمهور صغير السن، لذلك فهي لا تحتوي على محتوى عنيف أو غير مناسب للأطفال بشكل صريح، لكن يمكن أن يكون الخطر في ممارسات بعض اللاعبين، لذلك يجب تفعيل خيارات الرقابة الأبوية لمراقبة الأطفال أثناء لعبهم فيها.