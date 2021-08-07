احدث الأخبار

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”
منوعات
 إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي
دولي
 “روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين
علوم وتكنولوجيا
 “بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”
منوعات
 الذهب يتعرض لضغوط من الدولار
الاقتصاد
 المملكة تلغي رسم الحماية على واردات القمح
أبرز المواد
 وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية
الاقتصاد
 القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 120173 إصابة و 700 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب
أبرز المواد
 5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام
منطقة القصيم
 البيت الأبيض: 50 % من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا
أبرز المواد
“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”

منوعات
إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي

إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي

دولي
“روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين

“روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين

علوم وتكنولوجيا
“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”

“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”

منوعات

إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي

إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي
http://almnatiq.net/?p=1011449
المناطق - وكالات

أظهرت بيانات من الأقمار الاصطناعية اليوم أن عمليات إزالة الغابات لا تزال تفتك بغابات الأمازون البرازيلية، حيث تقترب المساحات الحرجية التي تمت إزالتها من المستوى القياسي المسجل العام الماضي خلال الفترة المرجعية من أغسطس إلى يوليو.

وعلى مدار الاثني عشر شهرا الماضية، فقدت منطقة الأمازون 8712 كيلومترا مربعا من الغابات، بانخفاض مقداره 5 في المائة مقارنة بمساحة 9126 كيلومترا مربعا في الفترة من أغسطس 2019 إلى يوليو 2020، وهو الأسوأ منذ بدء جمع البيانات من جانب المعهد الوطني لأبحاث الفضاء عام 2015.

ولا تشمل الأرقام الصادرة الجمعة بيانات 31 يوليو، والتي عند إضافتها ستقرّب الإجمالي من الرقم القياسي العام الماضي.

وتُظهر المقارنة بين المناطق التي أزيلت منها الغابات خلال هذه الفترة المرجعية، والتي تغطي دورة الأمطار بكاملها، زيادة حادة منذ وصول الرئيس اليميني جايير بولسونارو إلى السلطة في يناير 2019.

وأشار مرصد المناخ، وهو تجمع منظمات غير حكومية، إلى أن معدل المساحات التي أزيلت منها الغابات خلال الدورات الثلاث في ظل حكومة بولسونارو كان أعلى بنسبة 70 في المائة من الدورات الثلاث السابقة.

وأقر نائب الرئيس البرازيلي هاميلتون موراو الاثنين بأن هدف الحد من إزالة الغابات بنسبة 10 في المائة من أغسطس 2020 إلى يوليو 2021 لن يتحقق.

وقال “تقترب الدورة من نهايتها وربما لن نلبي هدف التخفيض بنسبة 10 في المائة (في إزالة الغابات). أعتقد أنه سيكون بحدود 4 في المائة إلى 5 في المائة، وهذا انخفاض ضئيل للغاية”، وفقا لـ”الفرنسية”.

وقال مرصد المناخ في بيان “حتى الأشجار التي أزيلت في الأمازون تعلم أن أي رقم تعلنه الحكومة لا يرتدي أي مصداقية، لأن البرازيل تفتقر للأساس، أي سياسة مراقبة حقيقية لإزالة الغابات”.
وتعهد الرئيس بولسونارو أخيرا للمجتمع الدولي التخلص من إزالة الغابات غير القانونية في البرازيل بحلول العام 2030، من دون إعلان تدابير ملموسة لتحقيق هذا الهدف.

روابط ذات صلة

القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”

القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”
الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب

الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب
البيت الأبيض: 50 % من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا

البيت الأبيض: 50 % من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*