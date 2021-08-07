احدث الأخبار

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”
منوعات
 إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي
دولي
 “روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين
علوم وتكنولوجيا
 “بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”
منوعات
 الذهب يتعرض لضغوط من الدولار
الاقتصاد
 المملكة تلغي رسم الحماية على واردات القمح
أبرز المواد
 وزراء البحث في دول مجموعة العشرين يختتمون اجتماعهم في تريستا الإيطالية
الاقتصاد
 القوات العراقية تدمر5 مضافات ونفقًا واحدًا تابعًا للإرهابيين في قضاء “طوزخورماتو”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تسجّل 120173 إصابة و 700 وفاة بكورونا
أبرز المواد
 الجيش اليمني يعلن مقتل عناصر حوثية جنوب غرب مأرب
أبرز المواد
 5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام
منطقة القصيم
 البيت الأبيض: 50 % من الأمريكيين تلقوا الجرعات الكاملة للقاح كورونا
أبرز المواد
“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”

منوعات
إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي

إزالة الغابات في الأمازون خلال عام تقترب من المستوى القياسي

دولي
“روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين

“روبلوكس” منصة الألعاب الأبرز تستهوي الأطفال وتحقق الملايين

علوم وتكنولوجيا
“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”

“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”

منوعات

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”

“سي إن إن” تفصل 3 موظفين قدموا لمقر عملهم دون التطعيم من “كورونا”
http://almnatiq.net/?p=1011453
المناطق - وكالات

أفادت مذكرة داخلية أُرسلت إلى الموظفين يوم الخميس بأن شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية فصلت ثلاثة من موظفيها بسبب القدوم إلى مقر عملهم الأسبوع الماضي دون التطعيم من فيروس كورونا.
وفي المذكرة التي اطلعت عليها “رويترز”، أخبر الرئيس جيف زوكر الموظفين بأن الشركة لا تتسامح مطلقا مع مثل هذه الحالات وبأنها تلزمهم بالتطعيم من أجل الحضور إلى المكتب أو العمل في الميدان مع موظفين آخرين.
وقالت المذكرة “يجب تطعيم جميع العاملين في الأخبار والرياضة والاستوديوهات من الآن فصاعدا. لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر منذ شهور، لذا ينبغي ألا يكون هناك لبس في الأمر”.
وذكرت (سي.إن.إن) أن إظهار دليل على التطعيم قد يصبح الآن شرطا رسميا لدخول مقر العمل.
وقال زوكر في المذكرة إن الشبكة قررت إلى جانب ذلك تأجيل موعد العودة للعمل من المكتب الذي كان مقررا في السابع من سبتمبر في الولايات المتحدة إلى منتصف أكتوبر أو نحو ذلك بسبب الزيادة في حالات كوفيد-19 في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف أن الشبكة فرضت وضع الكمامات في أماكن العمل الخاصة بها في لوس انجليس والعاصمة واشنطن وأتلانتا. لكنه لم يكشف عن موقع المكتب الذي حدثت فيه تلك الواقعة.
وغيرت العديد من الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة خططها بشأن التطعيمات ووضع الكمامات والعودة إلى العمل من المكتب بسبب عودة ظهور حالات كوفيد-19 وإعلان المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن إرشادات جديدة تلزم الحاصلين على التطعيم الكامل بوضع الكمامات أيضا.
ومعظم مكاتب (سي.إن.إن) مفتوحة حاليا للموظفين الذين يرغبون في العمل هناك طوعا، بشرط حصولهم على تطعيم كامل.

روابط ذات صلة

“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”

“بوينغ” تحاول مجددا الوصول إلى محطة الفضاء الدولية بمركبة “ستارلاينر”
تطبيقات لا غنى عنها في العطلة الصيفية

تطبيقات لا غنى عنها في العطلة الصيفية
تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات

تواتارا.. معلومات مثيرة عن الناجي الوحيد من عصر الديناصورات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*