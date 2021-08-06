أمطار متوسطة إلى غزيرة على الباحة

المناطق - الباحة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد والسيول .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي ، غامد الزناد ، قلوة ، والأجزاء المجاورة لها .