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427.4 ألف وفيات الهند بكورونا منذ تفشي الفيروس
http://almnatiq.net/?p=1011462
المناطق - وكالات

سجلت الهند 38628 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، و617 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 31 مليونًا و895 ألفًا و385 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 427 ألفًا و371 وفاة، مشيرة إلى تعافي 40 ألفا و17 حالة ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 31 مليونا و55 ألفا و681 حالة.

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