تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة ومنها ( الطائف ، وأضم ، والعرضيات ، وميسان ) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً .

ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.