ضبط 12899 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

ضبط 12899 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

محليات
تبيه من أمطار على جازان وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الـ 6 مساء

تبيه من أمطار على جازان وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الـ 6 مساء

منطقة جازان
هزّة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب شمال شرق المغرب

هزّة أرضية بقوة 4.3 درجات تضرب شمال شرق المغرب

دولي
تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة

تنبيه من هطول أمطار رعدية على محافظات مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1011508

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة ومنها ( الطائف ، وأضم ، والعرضيات ، وميسان ) مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية، تستمر إلى الساعة 8 مساءً .
ودعت مديرية الدفاع المدني من جانبها المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

روابط ذات صلة

ضبط مسلخ مخالف لذبح الطيور داخل استراحة شعبية في الطائف

ضبط مسلخ مخالف لذبح الطيور داخل استراحة شعبية في الطائف
أمانة العاصمة المقدسة تمهل مُلاك السيارات التالفة 7 أيام قبل نقلها

أمانة العاصمة المقدسة تمهل مُلاك السيارات التالفة 7 أيام قبل نقلها
فلكية جدة ترصد ظهور عناقيد نجوم درب التبانة طوال الليل

فلكية جدة ترصد ظهور عناقيد نجوم درب التبانة طوال الليل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*