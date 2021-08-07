أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج الحوار في بيئة العمل بمشاركة 32 متدربا

أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج الحوار في بيئة العمل بمشاركة 32 متدربا

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أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج الحوار في بيئة العمل بمشاركة 32 متدربا

أكاديمية الحوار للتدريب تقيم برنامج الحوار في بيئة العمل بمشاركة 32 متدربا
http://almnatiq.net/?p=1011509
المناطق - الرياض

 أقامت أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني البرنامج التدريبي:” الحوار في بيئة العمل ” بمشاركة (32) متدربا، وذلك بهدف تنمية قدراتهم لممارسة مهارات الحوار في بيئة العمل بكفاءة وإيجابية. 
 وتضمَّن البرنامج، والذي تم تنفيذه خلال الفترة ما بين 23- 24 ذو الحجة 1442هـ ، الموافق 2-3 أغسطس 2021م ، عن بعد، وقدمته المدربة المعتمدة: لبنى أبو زنادة ، العديد من مفاهيم الحوار في بيئة العمل، وبيان أهميتها، والمقارنة بين أنواع الاتصال المختلفة، كما قدمت المدربة  شرحاً لأسس الرسائل الجيدة في بيئة العمل، ومعوقات الاتصال وسبُل تجاوزها، وكذلك التمييز بين الممارسات الحوارية الإيجابية والسلبية خلال اجتماعات العمل. 
    ويسعى مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني من خلال أكاديمية الحوار للتدريب إلى نشر وتعزيز ثقافة الحوار عن طريق البرامج التدريبية وورش العمل المتنوعة والندوات الحوارية وصناعة المبادرات وحلقات النقاش.
     ويذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي تُعدُّها وتُقدِّمها أكاديمية الحوار للتدريب، ويشرف عليها نخبة من المدربين والمدربات أصحاب الكفاءة والخبرة.      

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