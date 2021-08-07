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سيدات كندا يحصدن الذهب في كرة القدم الأولمبية

سيدات كندا يحصدن الذهب في كرة القدم الأولمبية
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المناطق - وكالات

حصدت كندا ذهبية كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها 3-2 على السويد في ركلات الترجيح في النهائي، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وحافظت جوليا جروسو على هدوئها أثناء تنفيذ الركلة الحاسمة لتمنح كندا أول ذهبية على الإطلاق في منافسات كرة القدم في الأولمبياد، بعد برونزيتين في لندن وريو.

ووضعت ستينا بلاكستينيوس السويد في المقدمة في الدقيقة 34، لكن كندا أدركت التعادل عبر ركلة جزاء نفذتها جيسي فليمنج بنجاح في الدقيقة 67.

واحتسب الحكم الركلة بعد مراجعة شاشات الملعب ليتأكد أن المدافعة السويدية أماندا إيليستيت أسقطت كريستين سنكلير مهاجمة كندا داخل المنطقة.

وهيمنت السويد على بقية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين أيضا دون أن تترجم هذه السيطرة إلى أهداف.

وفازت الولايات المتحدة بالميدالية البرونزية بعد فوزها على أستراليا 4-3 الخميس.

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