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تبيه من أمطار على جازان وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الـ 6 مساء

تبيه من أمطار على جازان وتساقط للبرد وجريان للسيول حتى الـ 6 مساء
http://almnatiq.net/?p=1011518
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش ، وأحد المسارحة، والدرب، وبيش، وصبيا، وفرسان.
وبين المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.

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أمطار على منطقة جازان

أمطار على منطقة جازان

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