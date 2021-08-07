لليوم الحادي عشر .. استمرار مكافحة حرائق الغابات في اليونان

المناطق - وكالات

يواصل 1450 عنصر إطفاء يوناني محاولة إخماد حرائق الغابات لليوم الحادي عشر على التوالي ، التي تسببت في عمليات إجلاء جماعية.

واندلعت النيران في خمسة أماكن في جزيرة إيفيا على بعد 200 كلم شرق أثينا، وثلاث حرائق في البيلوبونيز في غرب اليونان.

وامتدّت الحرائق في شمال أثينا نحو الشرق وبحيرة ماراثون، بعد أن تسببت في إخلاء عشرات البلدات، في حين ظلّ الطريق السريع الذي يربط بين أثينا وشمال البلاد مغلقاً في إجراء احترازي، بينما أُخليت مخيمات المهاجرين القريبة.

وأُجلي أكثر من 1300 شخص من قرية لِمني الساحلية في جزيرة إيفيا التي حاصرتها النيران، بينما أُجلي أكثر من عشرين شخصًا اليوم من شاطئ روفيس شرق البلاد، في حين طالبت السلطات المحلية بدعم جوي إضافي لمكافحة النيران.

واشتعلت النيران في مئات الهكتارات في منطقتي ماني وميسينيا بالبيلوبونيز، بينما اضطر أكثر من 5 آلاف شخص إلى الفرار من ماني، حيث قدرت رئيسة البلدية إيليني دراكولاكو مساحة المنطقة المحروقة إلى الشرق من هذه المنطقة الجبلية والسياحية بنسبة 50%.

وتعهّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم، بإعادة تشجير المناطق المتضررة من الحرائق سريعاً.