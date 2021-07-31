توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

منطقة مكة المكرمة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق

محليات
سيدات كندا يحصدن الذهب في كرة القدم الأولمبية

سيدات كندا يحصدن الذهب في كرة القدم الأولمبية

الرياضة
انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض

انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض

الرياضة

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا

وفاة الفنانة المصرية دلال عبد العزيز متأثرة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=1011527
المناطق - وكالات

غيب الموت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز صباح السبت، عن عمر 61 عاماً، بعد معاناة استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب إصابتها بفيروس كورونا، حيث أعلنت العائلة عن الأمر عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم الخبر عبر حسابه على موقع تويتر، مؤكدا أن “دلال عبد العزيز يبدو أنها لم ترغب في أن تترك حبيبها سمير غانم وحده، وقررت أن تذهب إليه في الجنة”.

بدوره، كتب الفنان حسن الرداد زوج إيمي سمير غانم، ” والله ما قادر أكتب ولا مصدق.. توفيت إلى رحمة الله تعالى حماتي و أمي الغالية الفنانة الكبيرة #دلالعبدالعزيز، أطيب خلق الله، عمري ما شفت منك غير كل خير يا حبيبتي، ربنا يغفرلك و يرحمك ويجمعنا مع بعض فى الآخرة، عايز اقولك إنك هتلاقى مفاجأة حلوة مستنياكى، هتلاقى حبيب عمرك اللى طول الوقت بتسألي عليه، هتوحشينا قوى يا أمي، ربنا يجمعنا مع بعض فى الآخرة”.

كما لم تقرر العائلة حتى الآن موعد ومكان الجنازة، ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة تحديد الموعد والإعلان عنه، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات.

يشار إلى أن النجمة الراحلة أصيبت قبل ثلاثة أشهر بفيروس كورونا المستجد، وتدهورت حالتها ودخلت إلى مستشفى العزل، قبل أن تتحول نتيجتها إلى سلبية، إلا أنها عانت من المضاعفات بسبب التدهور الشديد في حالة الرئة، وكانت تحتاج إلى الأكسجين بنسب كبيرة للغاية، ما استدعى وضعها على الأجهزة طيلة الأشهر الماضية، قبل أن ترحل في النهاية.

روابط ذات صلة

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح

وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان يلتقي بوزيرة الثقافة الفرنسية

الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان يلتقي بوزيرة الثقافة الفرنسية
جائزة الحوار الوطني تحدد 30 سبتمبر أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة

جائزة الحوار الوطني تحدد 30 سبتمبر أخر موعد لاستقبال الأعمال المشاركة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*