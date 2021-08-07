توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

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توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته

توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته
http://almnatiq.net/?p=1011540
المناطق - مكة المكرمة

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على رجل في العقد الثالث من العمر بعد أن ضرب زوجته بحجر ثم دهسها بسيارته، وضجت مواقع التواصل بوسم #القصاصمنقاتل_روان.

إلى هذا، صرح المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغا بتاريخ 1442/12/25 عن قيام شخص بإنزال امرأة من سيارته، وضربها بحجر ثم دهسها بالسيارة، حيث اتضح وفاتها وهروب الجاني من الموقع.

وأشار إلى أنه تم تحديد هوية الجاني والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث أشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أنه زوجها، وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية الأولية وإحالته لفرع النيابة العامة.

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