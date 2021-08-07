أمانة جدة: مصادرة 26 طناّ وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات

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صادرت أمانة محافظة جدة خلال الأسبوع الماضي، 26 طناً من الخضروات والفواكه، إلى جانب إزالة 66 من العربات والبسطات العشوائية، والتي كانت تستغّل الساحات والطرق ومحيط السوق المركزي للخضروات.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات أسفرت أيضاً عن رصد 3 مستودعات تحتوي على خضروات وفواكه، تم مصادرتها وتسليمها للجمعيات الخيرية، مؤكدة أن البلدية اعتمدت خطة عامة للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسية وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزي.