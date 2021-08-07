احدث الأخبار

مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق
دولي
 قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية
أبرز المواد
 القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم
منطقة مكة المكرمة
 الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”
محليات
 جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور
منطقة القصيم
 بلدية بيشة تنفذ حملة شاملة لمعالجة التشوه البصري
منطقة عسير
 مطارات المملكة الدولية تواصل تقدمها في قائمة أفضل 100 مطار في العالم خلال العام الجاري
محليات
 أمانة جدة: مصادرة 26 طناّ وإزالة 66 بسطة عشوائية للخضروات
منطقة مكة المكرمة
 توقيف مواطن قتل زوجته .. ضربها بحجر ثم دهسها بسيارته
منطقة مكة المكرمة
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 7 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق
محليات
 سيدات كندا يحصدن الذهب في كرة القدم الأولمبية
الرياضة
 انطلاق تجارب الأداء لبرنامج الابتعاث لمواهب كرة القدم بالرياض
الرياضة
مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق

مصر ترسل طائرتين إلى اليونان للمساعدة في إخماد الحرائق

دولي
قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

قدرها 5 ملايين ريال.. وزير الرياضة يعلن تكريم طارق حامدي بجائزة الميدالية الذهبية

أبرز المواد
القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم

القبض على 5 وافدين حاولوا دخول منزل مقيم بأحد الأحياء الشعبية لخلاف بينهم

منطقة مكة المكرمة
الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”

الهيئة السعودية للفضاء تطلق المعسكر التدريبي “انطلق للفضاء”

محليات

جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور

جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور
http://almnatiq.net/?p=1011545
المناطق - عنيزة

يقوم قسم الإرشاد الزراعي ووقایة المزروعات بمكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة بعنيزة، شريك التنظيم في موسم عنيزة للتمور بجولات ميدانية، بھدف الوقوف على عملیة العنایة بالنخیل من تسمید ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكّد من نسب المبیدات وطرق استخدامھا، ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحریم رشّ المبیدات الزراعیة، وذلك للوصول إلى منتجات صحیة وآمنة.
وأوضح مدیر مكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن ابراهيم المشحن أن من ضمن الأعمال التي نفذت تعبئة الاستمارة الإرشادیة وھي عبارة عن كیفیة عمل إرشادي خاص بالمزرعة من عملیة الري الصحیح، ورشّ المبیدات والأسمدة المستخدمة وجني الثمار، ومعرفة ھل المزارع یقوم بالعملیات الزراعیة الصحیحة وتوجیھه إذا وجد ملاحظات، مشیراً إلى أن المبادرة أيضًا هدفت لتعريف المزارعين بالمنصات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة كمنصة مرشدك الزراعي التي تخدم المزارعين والمهتمين بالصوت والصوره للعمليات الإرشادية وتحديد الأمراض التي تصيب المزروعات وغيره.

روابط ذات صلة

5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام

5926 ألف سيارة محملة بالتمور تدخل مهرجان تمور بريدة خلال 5 أيام
أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة
أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

أمير القصيم: المهرجانات الزراعية الموسمية تحوّلت لصناعة تتميز بها المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*