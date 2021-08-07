جولات متواصلة لزراعة عنيزة لضمان سلامة التمور

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يقوم قسم الإرشاد الزراعي ووقایة المزروعات بمكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة بعنيزة، شريك التنظيم في موسم عنيزة للتمور بجولات ميدانية، بھدف الوقوف على عملیة العنایة بالنخیل من تسمید ورش المبیدات المناسبة قبل نضج الثمار، إضافةً إلى متابعة الجني والتأكّد من نسب المبیدات وطرق استخدامھا، ومتابعة مدى الالتزام بفترة تحریم رشّ المبیدات الزراعیة، وذلك للوصول إلى منتجات صحیة وآمنة.

وأوضح مدیر مكتب وزارة البیئة والمیاه والزراعة بعنيزة الدكتور مشحن بن ابراهيم المشحن أن من ضمن الأعمال التي نفذت تعبئة الاستمارة الإرشادیة وھي عبارة عن كیفیة عمل إرشادي خاص بالمزرعة من عملیة الري الصحیح، ورشّ المبیدات والأسمدة المستخدمة وجني الثمار، ومعرفة ھل المزارع یقوم بالعملیات الزراعیة الصحیحة وتوجیھه إذا وجد ملاحظات، مشیراً إلى أن المبادرة أيضًا هدفت لتعريف المزارعين بالمنصات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة كمنصة مرشدك الزراعي التي تخدم المزارعين والمهتمين بالصوت والصوره للعمليات الإرشادية وتحديد الأمراض التي تصيب المزروعات وغيره.